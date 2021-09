Cronaca 643

Minacce di morte a Musumeci, a Militello ordigno rudimentale sui binari: convocato comitato di sicurezza

Redazione

05 Settembre 2021 20:14

Un biglietto con minacce di morte rivolte al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per la banda 5G e un pacco con un ordigno rudimentale sono stati trovati lungo i binari a Militello Val di Catania lungo la tratta Catania-Militello, al chilometro 275. Il pacco è stato fatto brillare dagli artificieri della polizia di Stato questo pomeriggio. La lettera trovata dagli artificieri della polizia, che hanno lavorato con il supporto della sezione cinofili e della polfer, è stata consegnata agli inquirenti che avvieranno le dovute indagini. È la terza volta che nella zona ci sono ritrovamenti di biglietti di minacce contro il governatore e, in passato, anche contro il sindaco Giovanni Burtone, ex deputato nazionale del Pd. Sul caso il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi ha convocato per domani mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. (Gds.it)



