Cronaca 414

Mimmo Lucano condannato a 13 anni di reclusione: "Mi aspettavo l'assoluzione"

L'ex sindaco di Riace è stato condannato al doppio della pena che era stata chiesta dal Pm

Redazione

30 Settembre 2021 13:45

L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo Xenia, svoltosi a Locri sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dall’accusa (7 anni e 11 mesi). «Una vicenda inaudita, mi aspettavo l’assoluzione - il suo commento - sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso»



