Milo Infante a Caltanissetta: "Per cercare Denise? No, per difendermi da false accuse"

Il giornalista ha postato una foto da Caltanissetta con il suo commento. Qualche mese fa invece aveva scritto: "I giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze"

Milo Infante a Caltanissetta dopo essere finito sotto indagine per alcune rivelazioni in trasmissione sul caso di Denise Pipitone. “Un saluto e un abbraccio a tutti da Caltanissetta. Per cercare Denise? Purtroppo no. Per difendermi da false accuse. Peccato, tempo perso”. Lo ha scritto su Facebook Milo Infante, conduttore della trasmissione di Rai2 “Ore 14” che da tempo si occupa della scomparsa di Denise Pipitone.

Il giornalista ha postato una foto da Caltanissetta con il suo commento. Qualche mese fa invece aveva scritto: “I giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo… Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Entro la fine della settimana avremo comunque risposte anche sulla Commissione di inchiesta. Denise va cercata, non archiviata”. In quell’occasione Infante aveva rivelato di essere indagato dalla procura nell’ambito di uno dei filoni d’inchiesta sul rapimento della bimba, scomparsa a Mazara del Vallo l’1 settembre 2004.

La Procura di Marsala aveva poi smentito che il giornalista fosse indagato, precisando di non aver mai inviato alcuna comunicazione giudiziaria a Infante. La notizia dell’indagine nei suoi confronti è stata data dallo stesso giornalista su Instagram lo scorso 16 marzo e ripresa da alcuni siti che parlano di inchiesta “nell’ambito della scomparsa di Denise”. In realtà Infante è indagato dai pm di Caltanissetta per diffamazione. (Fonte https://qds.it/)



