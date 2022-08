Eventi 177

Milena, torna il festival Robba Rock: sul palco si esibiranno cinque band del territorio

La festa sarà accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici enogastronomici

Si svolgerà l’11 agosto alle ore 21 a Milena la 15esima edizione del Robba Rock a cura dell’ associazione culturale Laboratorio Erbatinta, in collaborazione con il Comune di Milena, la Proloco e di numerosi volontari. Il Robba Rock è un festival musicale “itinerante” che ogni anno tocca un villaggio o una piazza diversa di Milena, il paese delle Robbe.L’attenzione che spinge l’associazione a realizzare questa manifestazione è diretta alla riscoperta urbanistico-architettonica delle Robbe quali elementi caratterizzanti la storia della vita sociale Milocchese e alla “riappropriazione” di questi spazi come luogo di aggregazione popolare.

Sul palco principale si esibiranno cinque rock band (tre di Milena, uno di Mussomeli ed uno di Acquaviva), mentre in uno più piccolo, l’ ”Agnuni Sicilianu”, si potrà ascoltare musica folk e tradizionale siciliana. La festa sarà accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici enogastronomici.



