Milena, sbloccati 465 mila euro per la piazza comunale. Maucuso (Fi): "Risultato grazie al nostro impegno"

Politica 126

Milena, sbloccati 465 mila euro per la piazza comunale. Maucuso (Fi): "Risultato grazie al nostro impegno"

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso afferma che si tratta di un risultato frutto delle costanti interlocuzioni della deputazione locale

Redazione

24 Giugno 2021 15:19

"Dopo l'approvazione in Commissione Bilancio all'Ars, arriva anche l’ok dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture per il finanziamento di 465 mila euro da destinare alla riqualificazione della Piazza comunale di Milena. È stato un percorso lungo, ma il risultato ripaga dell'impegno profuso dalla deputazione locale, che ha seguito tutto il procedimento, sin dalla sua fase embrionale. Finalmente anche per la piazza di Milena si potrà dunque pianificare il tanto sperato ammodernamento”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, Michele Mancuso.



"Dopo l'approvazione in Commissione Bilancio all'Ars, arriva anche l'ok dall'Assessorato regionale alle Infrastrutture per il finanziamento di 465 mila euro da destinare alla riqualificazione della Piazza comunale di Milena. È stato un percorso lungo, ma il risultato ripaga dell'impegno profuso dalla deputazione locale, che ha seguito tutto il procedimento, sin dalla sua fase embrionale. Finalmente anche per la piazza di Milena si potrà dunque pianificare il tanto sperato ammodernamento". Lo afferma il deputato di Forza Italia all'Ars, Michele Mancuso.

Ti potrebbero interessare