Cronaca 1756

Milena, perde il lavoro per il Covid-19 e non può più aiutare la famiglia: giovane si lancia dal primo piano

Il ragazzo originario del Bangladesh avrebbe tentato il suicidio per problemi con la sua famiglia di origine

Rita Cinardi

11 Febbraio 2021 08:40

Tentato suicidio ieri mattina a Milena dove un giovane si è lanciato dal primo piano di una comunità per minori. Il diciottenne originario del Bangladesh, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, avrebbe tentato il suicidio per problemi con la famiglia di origine la quale, a suo dire, chiederebbe dei soldi al ragazzo che fino a poco tempo fa aveva un lavoro ma che adesso ha perso per problemi legati al Covid-19. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sarebbe stata riscontrata la frattura di una costola.

Tentato suicidio ieri mattina a Milena dove un giovane si è lanciato dal primo piano di una comunità per minori. Il diciottenne originario del Bangladesh, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, avrebbe tentato il suicidio per problemi con la famiglia di origine la quale, a suo dire, chiederebbe dei soldi al ragazzo che fino a poco tempo fa aveva un lavoro ma che adesso ha perso per problemi legati al Covid-19. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118 che ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui sarebbe stata riscontrata la frattura di una costola.

News Successiva Muore a 62 anni per coronavirus, la città di Milena piange la scomparsa di Paolino Noto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare