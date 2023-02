Milena, irregolarità e un lavoratore in nero nei cantieri per la ristrutturazione della piazza: multe per 12.500 euro

Questa mattina i carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno fatto dei controlli multando le due ditte che si stanno occupando dei lavori per conto del Comune

Rita Cinardi

Controlli dei carabinieri e dei dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro questa mattina in piazza Garibaldi a Milena, nei cantieri di lavoro per la ristrutturazione della Chiesa e della piazza. Diverse le irregolarità riscontrate dal punto di vista della sicurezza. Inoltre i militari hanno trovato un lavoratore in nero. Le due ditte, che si stanno occupando dei lavori per conto del Comune, sono state sanzionate in totale per 12.500 euro e i lavori sono stati sospesi.



