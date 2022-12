Milena, il festival sociale MiFaSol - è ora di cambiare musica 2.0

Il prossimo 27 e 28 dicembre 2022 avrà luogo la seconda edizione del MiFaSol | Milena Festival Sociale - è ora di cambiare musica!! organizzato dall'Aps Il circo pace e bene, Circolo Arci di Milena. Tutti gli eventi avranno luogo a Milena (CL), al Magazzino Culturale "Ex oleificio", presso la sede operativa dell'Associazione in Via Silvio Pellico 26/b. Il MiFaSol ha un carattere fortemente territoriale, valorizzando le politiche sociali e i progetti virtuosi cerca di creare reti e processi all'avanguardia e qualitativamente validi per generare un impatto positivo ancora più necessario su un territorio fortemente problematico come il nostro. Saranno presenti le Associazioni e le realtà locali e territoriali che ne rappresentano il lato più positivo e che, insieme al settore pubblico e ai privati, potrebbero generare un'inversione di tendenza condivisa, è ora di cambiare musica!, quel cambiamento che il territorio necessita e chiede sempre più a gran voce!