Cronaca 866

Incendio a Milena, il cane argo avvolto dalle fiamme salvato dai vigili del fuoco. Altri due cani e un cucciolo ritrovati vivi

Argo è il piccolo eroe a quattro zampe di questa giornata insieme ai vigili del fuoco che gli hanno salvato la vita

Rita Cinardi

12 Agosto 2021 17:49

Galllery

Prima ha messo in salvo le pecore facendole spostare da un lato dell'ovile poi ha cominciato ad abbaiare verso la porta per far sì che qualcuno corresse ad aprire. Argo è il piccolo eroe a quattro zampe di questa giornata insieme ai vigili del fuoco che, impegnati nell'incendio che sta minacciando diverse aziende agricole a Milena, gli hanno salvato la vita. Il cane ha subito fiutato il pericolo quando le fiamme hanno avvolto l'ovile e così, da buon pastore, ha prima messo in salvo le pecore per poi correre a chiedere aiuto. Quando i vigili del fuoco sono arrivati il pelo di Argo era già in fiamme che sono state spente immediatamente. Il cane poi è stato dissetato e messo al riparo così come le pecore che si trovavano all'interno dell'ovile. Altri due cani da pastore, Ascia e Spillo che inizialmente sembravano essere morti nell'incendio sono stati ritrovati vivi. I due cani si sono nascosti dalle fiamme portando con loro un cucciolo. I vigili del fuoco sono tutt'ora impegnati a Milena con quattro squadre arrivate da Caltanissetta, una squadra da Agrigento e due squadre della Forestale, tutti coordinati dai due Dos (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) i capi reparto Vittorio Imbrogno e Daniele Mourjlia. L'incendio si estende per diversi ettari e stanno bruciando culture agrarie e macchia mediterranea. Le squadre impegnate sono riuscite comunque a salvare un oleificio, un ovile e quattro aziende che erano letteralmente assediate dalle fiamme. (Photo gallery Seguo News)



Prima ha messo in salvo le pecore facendole spostare da un lato dell'ovile poi ha cominciato ad abbaiare verso la porta per far sì che qualcuno corresse ad aprire. Argo è il piccolo eroe a quattro zampe di questa giornata insieme ai vigili del fuoco che, impegnati nell'incendio che sta minacciando diverse aziende agricole a Milena, gli hanno salvato la vita. Il cane ha subito fiutato il pericolo quando le fiamme hanno avvolto l'ovile e così, da buon pastore, ha prima messo in salvo le pecore per poi correre a chiedere aiuto. Quando i vigili del fuoco sono arrivati il pelo di Argo era già in fiamme che sono state spente immediatamente. Il cane poi è stato dissetato e messo al riparo così come le pecore che si trovavano all'interno dell'ovile. Altri due cani da pastore, Ascia e Spillo che inizialmente sembravano essere morti nell'incendio sono stati ritrovati vivi. I due cani si sono nascosti dalle fiamme portando con loro un cucciolo. I vigili del fuoco sono tutt'ora impegnati a Milena con quattro squadre arrivate da Caltanissetta, una squadra da Agrigento e due squadre della Forestale, tutti coordinati dai due Dos (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) i capi reparto Vittorio Imbrogno e Daniele Mourjlia. L'incendio si estende per diversi ettari e stanno bruciando culture agrarie e macchia mediterranea. Le squadre impegnate sono riuscite comunque a salvare un oleificio, un ovile e quattro aziende che erano letteralmente assediate dalle fiamme. (Photo gallery Seguo News)

Ti potrebbero interessare