Cronaca 296

Milazzo, bimba di quindici mesi ingoia un pulsante: salvata in ospedale

E' stato necessario un piccolo intervento per estrarre il pulsante che ostruiva la laringe

Redazione

Non riusciva più a respirare, i genitori hanno temuto il peggio. Tragedia sfiorata a Milazzo, dove una bambina di quindici mesi ha inghiottito il pulsante di un oggetto elettronico che si è bloccato in gola. Approfittando di un attimo di distrazione del padre e della madre ha afferrato il pezzo di plastica per curiosità e l'ha messo in bocca. Momenti concitati nell'appartamento della famiglia da cui è stato immediatamente lanciato l'allarme al 118. L'ambulanza ha trasportato d'urgenza la bimba al pronto soccorso dell'ospedale Fogliani, permettendo ai medici di intervenire tempestivamente: sono riusciti a rimuovere il pezzo di plastica in extremis. E' stato infatti necessario un piccolo intervento per estrarre il pulsante di tre centimetri che ostruiva la laringe. La bambina ha rischiato di morire, ma la rapidità dei sanitari ha scongiurato il peggio. La piccola ora sta bene.



