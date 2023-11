Cronaca 487

Milano, trovato il corpo senza vita di una donna nel Lambro: è giallo

È stato un passante a dare l’allarme. Sul posto gli esperti del Nucleo Saf e Aps

Redazione

I vigili del fuoco stanno recuperando un corpo, probabilmente di una donna, visto stamani nelle acque del fiume Lambro in via Rombon, alla periferia di Milano. È stato un passante a dare l’allarme. Sul posto gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello e la polizia scientifica. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti della Questura con la Polizia scientifica e il medico legale. Dalle prime testimonianze, sembrerebbe che il corpo sia in avanzato stato di decomposizione.



