Milano, medico arrestato per violenze sessuali su giovani pazienti

Le denunce presentate dalle vittime, contro il medico 40enne, sono quattro

Redazione

E' stato arrestato un medico di guardia, in servizio negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano, per il reato di violenza sessuale aggravata, commesso a danno di giovani donne, sue pazienti, nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte. La misura cautelare è stata decisa nell'ambito di un'indagine in corso dal gennaio 2023. Il medico è un 40enne che vive a Varese. Le denunce presentate sono quattro

L'indagine è coordinata dalla procura della Repubblica di Lodi in collegamento con la procura della Repubblica di Milano. Le denunce erano state presentate ai carabinieri di San Giuliano: si tratta di quattro casi su cui hanno lavorato gli agenti della polizia di Stato della sezione di polizia giudiziaria della procura di Milano e dai carabinieri di San Giuliano e San Donato.

L'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, che proseguono le attività di accertamento attraverso l'ascolto delle persone informate sui fatti, con le modalità più idonee ad assicurare la riservatezza di tali operazioni, auspicano "che eventuali altre persone che fossero a conoscenza di circostanze rilevanti in ordine al medesimo contesto si rendano disponibili a contattare la polizia giudiziaria che procede".



