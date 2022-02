Eventi 119

Milano fashion week: la cantante nissena Cristina Gangi sarà tra gli ospiti della kermesse

L'artista avrà modo di presentare il uo progetto musicale per Kontainer KNTNR

Redazione

Sarà un anno ricco di impegni e di grandi opportunità per la giovane nissena Cristina Gangi, che sarà dal 22 al 26 febbraio alla Milano fashion week per presentare il suo progetto musicale per Kontainer KNTNR in Duomo dove sarà ospite insieme ad altri artisti e porterà la sua musica durante la settimana della Moda di Milano. Cristina dice: ” ringrazio Ernesto Trapanese per aver creduto in me e nella mia musica, e tutto lo staff KNTNR per avermi dato questa possibilità di poter portare finalmente la mia musica in un contesto per me nuovo, ho sempre amato anche il mondo della moda e sarà un’esperienza davvero fantastica.”

Le novità riguarderanno inoltre, l’uscita a marzo del videoclip ufficiale del suo ultimo brano “Me vuelvo loca” che ha già ottenuto un ottimo successo sulle piattaforme streaming internazionali in termini di visualizzazioni e download.



