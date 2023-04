Attualita 176

Migranti, ricamatrici di tutta Italia si riuniscono e realizzano a mano coperte per i bimbi ospiti dell'hotspot

Le prime 40 coperte (misura 60x80cm) sono arrivate grazie a un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto

Redazione

24 Aprile 2023 10:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/migranti-ricamatrici-di-tutta-italia-si-riuniscono-e-realizzano-a-mano-coperte-per-i-bimbi-ospiti-dellhotspot Copia Link Condividi Notizia

Un migliaio di coperte, realizzate a mano, sono state donate per i bambini ospiti dell'hotspot di Lampedusa. La gara di solidarietà è stata promossa dal progetto "Trama, Tessuti d'Amore" ed è stata accolta dalla cooperativa sociale Badia Grande che gestisce la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola. L'iniziativa solidale è nata da un'idea di una donna lombarda: Ornella Pasquinelli che ha riunito un gruppo di persone accomunate dalla passione per il cucito, il lavoro ai ferri, all'uncinetto e il ricamo. Le prime 40 coperte (misura 60x80cm) sono arrivate grazie a un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto. Da febbraio in poi, la solidarietà non si è più fermata, anzi è diventata "contagiosa" riuscendo a coinvolgere sempre più persone, da nord a sud dello Stivale.

"Siamo commossi da tutta questa solidarietà - ha commentato Francesca Trombino, direttrice dell'hotspot di Lampedusa -. Sono tante ormai le donne di tutta Italia che dimostrano la loro vicinanza e trasmettono il loro calore donando copertine, poncho e peluche per i piccoli migranti che approdano a Lampedusa. Mai come in questo momento di grande esodo, dove assistiamo quotidianamente all'arrivo di decine di neonati assieme alle loro mamme ma spesso anche di bambini senza né genitori né parenti, è importante dimostrare loro il calore dell'abbraccio che una semplice coperta colorata, realizzata con un gesto d'amore, può trasmettere. La cooperativa Badia Grande ringrazia Ornella Pasquinelli e tutte le donne che continuano a manifestare il loro affetto nei confronti dei piccoli di Lampedusa". (ANSA)



Un migliaio di coperte, realizzate a mano, sono state donate per i bambini ospiti dell'hotspot di Lampedusa. La gara di solidarietà è stata promossa dal progetto "Trama, Tessuti d'Amore" ed è stata accolta dalla cooperativa sociale Badia Grande che gestisce la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola. L'iniziativa solidale è nata da un'idea di una donna lombarda: Ornella Pasquinelli che ha riunito un gruppo di persone accomunate dalla passione per il cucito, il lavoro ai ferri, all'uncinetto e il ricamo. Le prime 40 coperte (misura 60x80cm) sono arrivate grazie a un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto. Da febbraio in poi, la solidarietà non si è più fermata, anzi è diventata "contagiosa" riuscendo a coinvolgere sempre più persone, da nord a sud dello Stivale. "Siamo commossi da tutta questa solidarietà - ha commentato Francesca Trombino, direttrice dell'hotspot di Lampedusa -. Sono tante ormai le donne di tutta Italia che dimostrano la loro vicinanza e trasmettono il loro calore donando copertine, poncho e peluche per i piccoli migranti che approdano a Lampedusa. Mai come in questo momento di grande esodo, dove assistiamo quotidianamente all'arrivo di decine di neonati assieme alle loro mamme ma spesso anche di bambini senza né genitori né parenti, è importante dimostrare loro il calore dell'abbraccio che una semplice coperta colorata, realizzata con un gesto d'amore, può trasmettere. La cooperativa Badia Grande ringrazia Ornella Pasquinelli e tutte le donne che continuano a manifestare il loro affetto nei confronti dei piccoli di Lampedusa". (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare