Cronaca 254

Migranti: prefettura Ragusa chiude un centro di accoglienza dopo un controllo ispettivo

Era presente anche il personale dell'European union agency for asylum (Euaa) con il supporto dell'Azienda sanitaria provinciale

Redazione

10 Marzo 2023 12:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/migranti-prefettura-ragusa-chiude-un-centro-di-accoglienza-dopo-un-controllo-ispettivo Copia Link Condividi Notizia

Un Centro di accoglienza straordinario (Cas) della provincia Iblea è stato chiuso, con effetto immediato, dopo un controllo ispettivo. Lo ha ha disposto la Prefettura di Ragusa, che lo rende noto e che ha coordinato il trasferimento dei 24 migranti ospitati in altri Cas. "L'accesso ispettivo, contabile-amministrativo e sanitario - è spiegato in una nota - è stato effettuato dallo staff amministrativo e contabile di questa Prefettura con l'ausilio di personale dell'European union agency for asylum (Euaa) qui assegnato e con il supporto dell'Azienda sanitaria provinciale, nell'ambito di una programmata attività di monitoraggio e controllo delle condizioni di accoglienza e del rispetto degli standard previsti dagli strumenti contrattuali sottoscritti tra la Prefettura e gli enti gestori delle strutture di accoglienza". "Nell'ottica di un costante monitoraggio e verifica di eventuali criticità, in raccordo con le recenti direttive diramate dal ministero dell'Interno - chiosa la nota - i controlli ispettivi a cura della Prefettura, proseguiranno nei confronti delle altre strutture di accoglienza convenzionate, al fine di garantire il rispetto degli standard di accoglienza e delle condizioni igienico sanitarie".



Un Centro di accoglienza straordinario (Cas) della provincia Iblea è stato chiuso, con effetto immediato, dopo un controllo ispettivo. Lo ha ha disposto la Prefettura di Ragusa, che lo rende noto e che ha coordinato il trasferimento dei 24 migranti ospitati in altri Cas. "L'accesso ispettivo, contabile-amministrativo e sanitario - è spiegato in una nota - è stato effettuato dallo staff amministrativo e contabile di questa Prefettura con l'ausilio di personale dell'European union agency for asylum (Euaa) qui assegnato e con il supporto dell'Azienda sanitaria provinciale, nell'ambito di una programmata attività di monitoraggio e controllo delle condizioni di accoglienza e del rispetto degli standard previsti dagli strumenti contrattuali sottoscritti tra la Prefettura e gli enti gestori delle strutture di accoglienza". "Nell'ottica di un costante monitoraggio e verifica di eventuali criticità, in raccordo con le recenti direttive diramate dal ministero dell'Interno - chiosa la nota - i controlli ispettivi a cura della Prefettura, proseguiranno nei confronti delle altre strutture di accoglienza convenzionate, al fine di garantire il rispetto degli standard di accoglienza e delle condizioni igienico sanitarie".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare