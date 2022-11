Cronaca 308

Migranti. Niente sbarco a Catania per i non fragili, ma uno si sente male: è polemica contro il Governo

Per Barbagallo del Pd la decisione è "contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare"

Redazione

"In questo istante sulla nave un naufrago si e'sentito male e non c'e' neanche un'ambulanza sul posto. La presidente Giorgia Meloni ha la responsabilita' di ogni vita attualmente sospesa su questa nave Sos-Humanity nel porto di Catania. Non potete piegare la vita di esseri umani alle vostre convenienze di Palazzo". Lo afferma dal porto di Catania Aboubakar Soumahoro, deputato della Camera di Verdi e Sinistra italiana.

"Non consentire anche lo sbarco dei non fragili dalla Humanity 1 è una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare che prevedono che i naufraghi devono essere accompagnati nel porto sicuro più vicino. Tutti i naufraghi, non solo alcuni, come stabilito in base a estemporanee decisioni ministeriali". Lo dichiara il deputato PD alla Camera e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che dal porto di Catania sta seguendo le vicenda assieme al senatore Antonio Nicita e a al deputato di Verdi e Sinistra italiana. I tre parlamentari incontreranno i giornalisti nel corso di un punto stampa in programma questa mattina, intorno alle 10.30, al molo 25 del Porto di Catania.



