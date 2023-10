Politica 439

Migranti, Meloni: "Basita dalla sentenza di Catania contro il governo"

«Non è la prima volta che accade» ma «continueremo a difendere i confini»

Redazione

02 Ottobre 2023 08:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/migranti-meloni-basita-dalla-sentenza-di-catania-contro-il-governo Copia Link Condividi Notizia

«Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili («le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d’oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività») rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto». Così la premier Giorgia Meloni sui social. «Non è la prima volta che accade» ma «continueremo a difendere i confini».



«Sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania, che con motivazioni incredibili («le caratteristiche fisiche del migrante, che i cercatori d'oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività») rimette in libertà un immigrato illegale, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia Paese non sicuro (compito che non spetta alla magistratura) e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto». Così la premier Giorgia Meloni sui social. «Non è la prima volta che accade» ma «continueremo a difendere i confini».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare