Migranti, Lorefice: "Tre milioni di euro a 9 comuni siciliani". Fondi anche a Caltanissetta

Il senatore gelese del Movimento cinque Stelle Pietro Lorefice annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'Interno

Redazione

19 Febbraio 2021 16:41

“Ottime notizie per i 9 comuni Siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori: In arrivo 375 mila euro, ora resi disponibili grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle a mia prima firma”. A darne notizia è il senatore Pietro Lorefice. “In Gazzetta ufficiale di oggi, - continua il parlamentare Cinquestelle - il decreto del Ministero dell’Interno che stabilisce i criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione per ciascuno dei comuni siciliani interessati. Si tratta, nel dettaglio, dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Gli Enti locali dovranno presentare, entro il prossimo 28 febbraio, un piano dettagliato degli interventi al Ministero. Nell'obiettivo specifico, i fondi dovranno essere finalizzati alle prestazioni di misure di assistenza, anche sanitaria, nei confronti dei migranti nonché alla realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, e di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale”.

“Un aiuto concreto ai comuni impegnati a fronteggiare il problema degli sbarchi nella nostra Isola; una misura economica pensata per far fronte ai gravi disagi subiti da queste comunità e dalla cittadinanza e alle gravi e negative ricadute sul settore economico e turistico. Resta adesso fondamentale – conclude Lorefice - continuare a sensibilizzare l'Unione Europea verso una valutazione complessiva del fenomeno migratorio, dobbiamo dare risposte urgenti ai siciliani e stabilire cosa fare attraverso atti concreti".



