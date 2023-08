Cronaca 310

Migranti: bimbo morto in naufragio, la madre distrutta dal dolore credeva fosse salvo

La giovane ivoriana viaggiava, con in braccio il figlio, quando il barchino, partito da Sfax, s'è all'improvviso inabissato

Redazione

Miriam, 23 anni, ivoriana, nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, nelle prossime ore dovrà effettuare il riconoscimento del cadavere del figlio, il bimbo di un anno e mezzo che è morto nel naufragio di uno dei due barchini colati a picco sabato nel canale di Sicilia. Complessivamente 57 i superstiti, 33 i dispersi e due i cadaveri recuperati: oltre a quello del piccino c'era anche quello di una donna il cui marito si trova, al momento, all'hotspot di Lampedusa.

Miriam, "snella, piccola, che sembra potersi spezzare da un momento all'altro" - come viene descritta da chi sta cercando di starle accanto in questi difficilissimi giorni - non ha più lacrime. Ha lo sguardo sperso e non ha più neanche forze. La giovane ivoriana viaggiava, con in braccio il figlio, quando il barchino, partito da Sfax, s'è all'improvviso inabissato. Per ore ed ore - ha raccontato ai mediatori culturali e ai poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento - la ventitreenne, nel mare in tempesta, ha continuato a tenere stretto, fra le braccia, il figlio. Quando poi non ce l'ha fatta più, perché era stanca e sentiva freddo, lo ha affidato ad un giovane connazionale che era in mare accanto a lei. Voleva salvarlo, cercava disperatamente di dargli possibilità di vita.

Quando la donna è stata tratta in salvo dai militari della Guardia costiera è stata issata a bordo di una delle due motovedette intervenute. Il connazionale invece sull'altra unità di soccorso. Soltanto ieri sera la donna ha saputo, con tutte le accortezze e il sostegno psicologico del caso, che suo figlio era morto. Fino ad allora, aveva creduto - e lo ha spiegato ai mediatori culturali - che il bimbo e il suo connazionale fossero in un'altra struttura o forse in ospedale. La donna è giunta a Lampedusa con la prima motovedetta, mentre il connazionale, con la seconda, è arrivato circa mezz'ora dopo. L'uomo, in braccio, aveva ancora il piccolo, ma senza vita. C'è in corso un'inchiesta della procura di Agrigento sul naufragio. (ANSA)



