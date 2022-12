Cronaca 222

Migranti, barca si ribalta in mare al largo di Lampedusa: 40 salvati e 3 dispersi

L'imbarcazione si è ribaltata quando si è avvicinato il mezzo di soccorso: pare che molti dei migranti si siano spostati su un lato

Redazione

Vi sarebbero tre dispersi dopo che una barca di migranti si è ribaltata nelle acque al largo di Lampedusa. Quaranta sono stati tratti in salvo e portati all'hotspot di contrada Imbriacola, uno è stato già trasferito in elisoccorso all'ospedale di Agrigento. Secondo le persone salvate, all'appello mancano tre compagni di viaggio. L'imbarcazione si è ribaltata quando si è avvicinato il mezzo di soccorso: pare che molti dei migranti si siano spostati su un lato. Dicono di essere partiti da Sfax, il primo dicembre, i 40 migranti - fra cui 7 donne e un bambino - che sono stati salvati, dopo che la loro barca si è ribaltata e sono tutti finiti in acqua, a 40 miglia dalla costa di Lampedusa. I tre che mancherebbero all'appello potrebbero essere rimasti intrappolati nello scafo della barca ribaltata. L'uomo che è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Agrigento aveva perso conoscenza dopo che era stato recuperato in mare. Rianimato mentre era sulla motovedetta, è stato ritenuto opportuno trasferirlo subito in ospedale. (ANSA) - Foto Archivio



© Riproduzione riservata

