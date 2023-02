Cronaca 197

Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, 2.110 ospiti nell'hotspot

Sono 110 i migranti sbarcati, da mezzanotte in poi sull'isola, anche donne e bambini

Redazione

Ancora sbarchi a Lampedusa, dove nell'hotspot sono adesso ospitate oltre 2mila persone. Sono 110 i migranti sbarcati, da mezzanotte in poi sull'isola. Tre i barchini, a bordo dei quali c'erano anche donne e bambini, soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Ieri erano stati registrati 34 sbarchi con un totale di 1.465 persone. L'ultimo approdo della giornata è avvenuto direttamente a Cala Francese, a sbarcare sono stati in 131, tutti bloccati, mentre si stavano dirigendo verso il centro, dai militari della tenenza delle Fiamme gialle. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove adesso sono ospitati 2.110 migranti, a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 posti.

Altri tre barchini, con a bordo 129 migranti, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dalla Guardia costiera. Nei tre gruppi composti da 44, 36 e 49 persone, anche donne e bambini. Salgono a sei, da mezzanotte, gli approdi registratisi a Lampedusa, per un totale di 239 persone. Ieri erano sbarcati 1.465 migranti e il giorno prima 735. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto per la tarda mattinata il trasferimento di 110 degli oltre 2.200 ospiti dell'hotspot. (ANSA).



