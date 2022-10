Cronaca 155

Migranti. A Lampedusa si cercano ancora 4 dispersi, Casarini: "Italia e Ue alleati dei trafficanti"

Per il capocommissione di Mediterranea Saving Humans tutti, a destra e a sinistra, sono "concentrati sul bloccare esseri umani, famiglie, bambini e mai su come affrontare veramente la situazione"

Redazione

"Davanti alla nuova tragedia, l'ennesima, per prima cosa penso alle vittime innocenti, ai loro cari che non possono nemmeno piangere su una tomba. Il Mediterraneo, trasformato in frontiera letale per i più poveri, non può continuare a essere questo teatro di morte. L'assenza di vie legali e sicure per chi chiede asilo e rifugio provoca questi morti, non il mare". A dirlo all'Adnkronos è Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo l'ennesima tragedia del mare. Quattro persone, tre uomini e una donna, risultano disperse dopo essere finite in acqua a 22 miglia dalle coste di Lampedusa. In 26, tra cui 3 donne e una bimba, sono stati ripescati dalle onde e proprio i superstiti hanno lanciato l'allarme sui loro compagni di viaggio scomparsi tra le onde.

Le ricerche, condotte dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, fino a ora non hanno dato alcun esito. Così come non c'è traccia della neonata di due settimane scomparsa in mare sabato dopo il capovolgimento del barchino sul quale viaggiavano una settantina di migranti. Solo le ultime tragedie di un weekend segnato dai lutti sulla più grande delle Pelagie, dove appena venerdì scorso il sindaco Filippo Mannino aveva dovuto accogliere anche i corpi senza vita di due bimbi piccolissimi morti nell'incendio che si è sviluppato a bordo della carretta del mare su cui si trovavano insieme ad altri migranti rimasti ustionati. Vittime "dimenticate" secondo il capomissione di Mediterranea Saving Humans, per il quale "si riempiono pagine di giornale per il look di Meloni e il cambio scarpe in occasione della cerimonia della campanella, ma ci si dimentica di due bambini morti carbonizzati".

L'atto d'accusa, ancora una volta, è rivolto alle istituzioni europee e italiane. "I trafficanti hanno come migliori alleati gli Stati europei e i loro governi, di destra e di 'sinistra' - conclude Casarini -, tutti concentrati sul bloccare esseri umani, famiglie, bambini e mai su come affrontare veramente la situazione, rispettando i diritti umani di queste persone, costrette a morire o in qualche campo di concentramento o tra le onde".



