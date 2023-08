Migrante aiuta per 11 anni i clienti con le buste della spesa, il supermercato lo assume: "Ora potrà portare la famiglia in Italia"

Migrante aiuta per 11 anni i clienti con le buste della spesa, il supermercato lo assume: "Ora potrà portare la famiglia in Italia"

Stanley però ha sempre avuto un sogno, comprare un biglietto aereo per sua moglie e per il suo bambino e farli arrivare in Italia

“Ormai faceva parte della nostra famiglia a lavoro, è stata una decisione spontanea e che non pensavamo potesse creare tanto clamore e approvazione da parte dei clienti”. Così lo staff del supermercato Famila di Putignano, in provincia di Bari, ha deciso all’unanimità di accogliere tra i dipendenti Stanley Uyi. Il 47enne nigeriano, con una moglie e un figlio nel paese d’origine, si è trasferito in Puglia da circa 11 anni e per almeno cinque anni ha trascorso intere giornate all’esterno del market.

Nei pressi della rampa mobile, aiutando i clienti con le buste della spesa in cambio di qualche moneta. Poi la svolta, durante i giorni dei festeggiamenti della Madonna del Carmine (a metà luglio) è stato chiamato a colloquio dalla direzione del supermercato Famila. “Sembrava preoccupato – raccontano – invece abbiamo concordato una assunzione a tempo determinato. Per lui è un’attività completamente nuova, quindi ci prendiamo il tempo reciprocamente per valutare come procede l’esperienza lavorativa. Ma siamo certi che si confermerà, ancora una volta, molto utile per la nostra comunità”.

e ricongiungersi finalmente. Adesso con il suo primo stipendio, e magari un aiuto da parte degli altri colleghi, potrà comprare il biglietto aereo dall’Africa. "Il suo sogno è portare qui la famiglia”.



