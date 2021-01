Eventi 258

Miele, opportunità per giovani agricoltori: il Comune di Mussomeli organizza un webinar

Durante il webinar, sarà data la possibilità di fare delle domande a chiunque volesse partecipare

13 Gennaio 2021

Il Comune di Mussomeli, in collaborazione con l'Associazione "Allevatori Apis Mellifera Siciliana", organizza il webinar sull'apicolutura "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele".

Il webinar si terrà Venerdì 15 Gennaio 2021, alle ore 18:30, e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Mussomeli. Durante il webinar, sarà data la possibilità di fare delle domande a chiunque volesse partecipare.



Interverranno:

✅ Giuseppe Catania - Sindaco di Mussomeli

✅ Michele Spoto - Assessore all'Agricoltura del Comune di Mussomeli

✅ Gerlando Argento - Presidente Ass. Allevatori Apis Mellifera Siciliana

✅ Riccardo Maira - Tecnico Ass. Allevatori Apis Mellifera Siciliana



COME SI PARTECIPA?

Nelle prossime ore, verrà fornito un link per la registrazione all'evento.

Coordinatore dell'evento l'assessore all'agricoltura, Dott. Michele Spoto.



