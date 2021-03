Mick Jagger ad Agrigento, tour alla Valle dei Templi e pranzo in un ristorante in riva al mare

Mick Jagger ad Agrigento, tour alla Valle dei Templi e pranzo in un ristorante in riva al mare

Sembra che il noto cantante dei Rolling Stones sia in zona da parecchio tempo, ospite in una grande tenuta

02 Marzo 2021 10:39

Un tour alla Valle dei Templi, pranzo in un ristorante in riva al mare, a San Leone, e una visita alla cattedrale di San Gerlando: Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, oggi ha trascorso una giornata fra le bellezze di Agrigento. Jagger ha pranzato a 'La Rotta'.

Il menù, preparato dallo chef Damiano Ferraro del ristorante 'Capitolo Primo' di Montallegro (Ag) si componeva di filetto di tonno e pomodorini secchi, una cupoletta di pesce spada con olive nere, tortelli di broccoletti e gambero rosso e di un flan al cioccolato amaro e gelato di amaretti ed arancia.

Secondo un'indiscrezione, pare che Jagger sia in zona da mesi, ospite di una grande tenuta dove starebbe dedicando il proprio tempo a comporre i brani del suo nuovo album.



