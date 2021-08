Salute 392

Michele Vecchio è il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina dell'Asp di Caltanissetta

Considerato uno dei massimi esperti per quanto riguarda Ictus e Sclerosi Multipla metterà competenza e passione a servizio della provincia

Rita Cinardi

04 Agosto 2021 11:10

Il primario di Neurologia dell’ospedale Sant’Elia Michele Vecchio è il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina dell’Asp di Caltanissetta che comprende tutti i reparti dell’area medica della provincia compresi gli ospedali di Gela, Niscemi, Mazzarino e Mussomeli. Vecchio, 58 anni, nisseno doc innamorato della sua città e di tutta la provincia, è primario di Neurologia da 12 anni. Dopo la laurea in medicina e la specializzazione e le diverse esperienze lavorative in giro per l’Italia, è tornato al Sant’Elia nel 1998 per poi essere nominato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia. Attuale presidente regionale della Società Italiana di Neurologia Michele Vecchio, che ha maturato percorsi formativi di tipo manageriale all’Università Bocconi di Milano con master di II livello, è considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale per quanto riguarda Ictus e Sclerosi Multipla.

Adesso è arrivata la nomina di direttore del Dipartimento di Medicina, firmata dal direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. L’esperienza, la competenza e la passione indiscussi di Michele Vecchio potranno essere finalmente messi al servizio di tutti i cittadini della provincia. Da direttore di Seguo News in questi anni ho avuto il piacere e l’onore di ospitare i contributi scientifici di Michele Vecchio sul nostro giornale. E da giornalista e da cittadina nel tempo ho osservato come al Sant’Elia proprio quello di Neurologia sia uno dei reparti più all’avanguardia e punto di riferimento di tanti cittadini, tra questi tanti malati di Sclerosi Multipla, che arrivano da ogni parte della Sicilia per trovare terapie che consentono loro di condurre una vita normale, comprese le tante donne che hanno dato alla luce i loro bambini realizzando il loro desiderio di maternità. Al dottore Vecchio gli auguri per il nuovo incarico che, siamo certi, porterà la provincia a raggiungere nuovi traguardi. Rita Cinardi



