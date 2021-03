Politica 149

Miccichè chiede di vaccinare deputati e dipendenti Ars, scoppia la polemica. M5S: "No ai privilegi"

La richiesta avanzata dal presidente dell'Ars ha provocato la rabbia dei pentastellati: "Miccichè ha perso un'occasione per stare zitto"

Redazione

03 Marzo 2021 08:50

Vaccinare anche i deputati regionali e il personale di Palazzo dei Normanni. Si discute anche di questo all'assemblea regionale siciliana.

«Dopo le forze dell’ordine, le forze armate, i docenti e le categoria più deboli, chiedo all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, di valutare la possibilità di praticare la vaccinazione ai componenti l'Assemblea regionale siciliana ed a tutti i dipendenti, come precauzione, in vista della discussione per l’approvazione del bilancio e della finanziaria regionale». E' quanto ha proposto, rendendolo noto in un comunicato il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Una presa di posizione che non è piaciuta al gruppo M5S: «Vaccini subito ai deputati e dipendenti Ars, facendogli scavalcare tutti i cittadini, comprese le categorie anche più a rischio? Assolutamente no. Piuttosto che pensare agli odiosi e immortali privilegi di questo palazzo Micchichè pensi alle leggi, visto che lasciano a desiderare parecchio, come testimoniano, ove ce ne fosse bisogno, le freschissime impugnative di Roma» hanno scritto in una nota i deputati del gruppo M5S.

«Concedere ai parlamentari dell’Ars una corsia privilegiata - aggiungono - non è certo un bel segnale che arriva alla cittadinanza da un palazzo da sempre visto come la sede dei privilegi. E poco regge la motivazione precauzionale in vista della Finanziaria. Sono tantissime le categorie professionali che hanno frequentissimi contatti per lavoro e ciò nonostante sono costrette a rimanere pazientemente in attesa della loro dose».

«Ancora una volta - concludono i deputati - Micciché ha perso un’occasione per rimanere in silenzio. Avrebbe evitato di fare la figura di uno Schettino qualsiasi, che cerca di mettersi in salvo prima di donne e bambini».





