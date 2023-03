Politica 235

Micciché: "Hanno tentato di ammazzarmi ma io resto in Forza Italia"

Ammette che dopo 29 anni ha dovuto cedere la mano perché sconfitto dall’ala del partito che ormai si riconosce in Renato Schifani

Redazione

«Appena hanno avuto il potere, hanno tentato di ammazzarmi. Ma a me... non mi ammazza nessuno. Ah, e resto in Forza Italia...»: Gianfranco Micciché parla con un filo di voce al telefono quando è sera tardi. E si lascia scappare di avere rilasciato parecchie interviste: «Mi hanno chiesto di commentare il nuovo volto di Forza Italia. Ma per fortuna Forza Italia continua ad avere il volto di Berlusconi. Dubito che avrà mai quello di Marcello Caruso».

E' quanto si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia di oggi a firma di Giacinto Pipitone. Micciché è l’ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia da poco più di 48 ore. E ammette che dopo 29 anni ha dovuto cedere la mano perché sconfitto dall’ala del partito che ormai si riconosce in Renato Schifani. Un’ala che ha poi indicato a Berlusconi proprio Caruso, che del presidente della Regione è il braccio destro. «Anche io pensavo che fosse giunto il momento di passare la mano - ammette Micciché -, solo che speravo di potere trovare una soluzione tutti insieme. Invece, loro hanno preferito una vittoria violenta. Hanno vinto, è chiaro. Ma ha perso la politica».

Nel corso di una telefonata lunghissima Micciché non nominerà mai Schifani ma farà continuamente riferimento a «loro». La sua sconfitta è maturata da agosto in poi: il no al bis di Musumeci, il ni alla candidatura di Schifani (subita più che condivisa), e poi il mancato accordo col presidente della Regione sull’assessore alla Sanità ma soprattutto sul suo ruolo nel momento in cui l’equilibrio in Forza Italia è cambiato. Ma lui, Micciché, sottolinea altri passaggi: «Quando sabato mattina ho parlato con Berlusconi, ho avuto chiaro che lui non mi avrebbe tolto la guida del partito se non fossi stato io a mollare. Ma ho anche capito che per lui ero diventato un problema. E siccome gli devo tutto, io non posso diventare per lui un problema. Così mi sono dimesso». (L'articolo completo a questo link https://palermo.gds.it/articoli/politica/2023/03/14/parla-lex-coordinatore-in-sicilia-micciche-hanno-tentato-di-uccidermi-ma-resto-in-forza-italia-80be15d8-969a-499c-a1e9-4ba802c16972/)



