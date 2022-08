Politica 203

Micciché, Forza Italia: "Il taglio dei parlamentari sta creando disagi in tutta Italia"

"Ma è il momento di responsabilità e appartenenza alla nostra bandiera"

“Il partito di Forza Italia sta facendo enormi sacrifici dopo quel taglio di parlamentari su cui in tanti avrebbero fatto bene a riflettere prima. È ovvio che quasi ovunque si sta creando una sofferenza della base, ma il compito dei rappresentanti locali è quello di far capire il disagio che stiamo affrontando tutti anziché enfatizzare le pur legittime esigenze locali che sono le stesse in tutto il Paese! Sarà una battaglia importante, quella per vincere le politiche e qui da noi anche le regionali, per questo chiedo a tutti senso di responsabilità è di appartenenza ideale alla nostra bandiera!” Lo scrive in una nota il Coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè



