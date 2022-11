Micciché a Schifani: "Non sono necessarie mie dimissioni perché non sarò candidato alla presidenza dell'Ars"

Micciché a Schifani: "Non sono necessarie mie dimissioni perché non sarò candidato alla presidenza dell'Ars"

Il deputato regionale di Forza Italia ironizza su una "costante preoccupazione circa la sua rielezione"

Redazione

"Continuo a percepire una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e 5 anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche questa volta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione. Vorrei quindi rassicurare il presidente della regione: non sono necessarie dimissioni perché io non sarò candidato alla Presidenza dell’Ars". Questa la dichiarazione del Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.



