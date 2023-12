Attualita 1780

"Mia nuora viene a mangiare da me ma non tocca cibo, ho preso una decisione ma mio figlio...", la storia diventa virale

Dopo tentativi ed improvvisazioni di ricette, la suocera ha deciso che ordinerà sempre d'asporto

Redazione

“Mia nuora viene a mangiare da me ma non tocca cibo, e anzi lo copre con un tovagliolo. Ho preso una decisione ma mio figlio…”, la storia è virale su Reddit. La coppia sta assieme da sei anni e, dopo i primi periodi di conoscenza, la narratrice ha provato a proporre alla ragazza dei piatti meno elaborati, senza però avere successo Sono moltissime le storie che vengono raccontate sui vari forum e che sono capaci poi di creare dibattiti. Il Daily Mail ha riportato oggi, per esempio, la testimonianza di una signora che si è detta infastidita dell’atteggiamento adottato dalla fidanzata di suo figlio. La donna ha spiegato su Reddit che sua nuora ogni volta che va a pranzo da lei si rifiuta di mangiare, scartando ogni piatto che le è stato gentilmente preparato.

Il figlio e la ragazza stanno assieme da sei anni e, dopo i primi periodi di conoscenza, la narratrice, vedendo i digiuni della nuora, ha provato a proporle dei piatti meno elaborati, che potessero quindi andare incontro alle sue esigenze culinarie. “Anch’io provengo da una cultura diversa, quindi ho pensato che forse semplicemente non le piacevano le spezie che ho usato. Ho fatto delle cose davvero semplici e lei non le mangia mai. Ho chiesto informazioni a mio figlio e lui mi ha detto che è solo una schizzinosa nel mangiare”, ha scritto la signora. “Ora, – continua – quando vengono a trovarmi, mi piace preparare un buon pasto, ma ogni volta che lei non mangia, si limita a prenderlo e a coprirlo (con) un tovagliolo per tutta la serata“, ha detto. Dopo tentativi ed improvvisazioni di ricette, la suocera ha deciso che ordinerà sempre d’asporto: “Dovrebbero venire domani, ho detto a mio figlio che non cucino perché sono stanca che lei non mangi nulla e mi sento come se stessi perdendo tempo. Ordinerò la pizza“.

Decisione che ha fatto poco piacere al figlio: “È davvero arrabbiato perché non cucino, perché non riceve spesso pasti fatti in casa. Sono io la str…a che non voglio cucinare visto che uno dei miei ospiti non lo apprezza mai?“, ha domandato. Il post è presto diventato virale ed ha scatenato migliaia di commenti. “Hai chiesto informazioni e loro si rifiutano di fornire informazioni. Può godersi la sua pizza gratis o avere una discussione con te. Non è disposto a fare nessuna delle due cose, quindi può prepararsi i pasti a casa”, ha detto uno. Tuttavia, alcuni avanzano l’ipotesi che la ragazza possa soffrire di qualche tipologia di disturbo alimentare: “Forse la sua esigente alimentazione è radicata in un’alimentazione disordinata. Solo qualcosa da tenere a mente e chiedere a tuo figlio in privato se lotta con qualcosa del genere”, ha condiviso un utente.

La mamma ha successivamente spiegato di aver provato ad imbastire una conversazione sull’argomento, ma di aver ricevuto risposte sbrigative: “Mio figlio o interrompe la conversazione oppure mi dice che non ne vuole parlare”, ha aggiunto. E ancora: “Quindi potrebbe semplicemente pensare che io sia una pessima cuoca, l’ho già vista mangiare a casa sua, quindi non penso che sia un disturbo alimentare”, ha concluso.(Fonte ilfattoquotidiano.it)



