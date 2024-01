Attualita 551

«Mia moglie mi tradisce con il suo ex: siamo innamorati e a letto siamo molto passionali»

La scoperta del tradimento durante una pausa pranzo, reazioni contrastanti dopo il racconto

Redazione

Secondo diverse statistiche, una delle cause principali per cui una coppia scoppia è da ricercare nel tradimento. Quando uno dei due partner guarda altrove, nella maggior parte dei casi, è finita, a meno che non ci sia un processo di recupero (lungo) per riguadagnare la fiducia dell'altro. Non è, però, il caso del ragazzo che su Reddit ha raccontato che la moglie lo tradisce con il suo ex fidanzato. A lui, che con lei ha anche tre figli, va bene perché gli basta sapere cosa provano l'uno per l'altra. La vicenda ha suscitato pareri contrastanti.

Un uomo ha raccontato la sua storia su Reddit e ha scritto: «Qualche anno fa, ero in pausa pranzo ed ero fuori a fare un giro. Sono passato a casa mia e la porta del mio garage era aperta e l'auto di mia moglie era parcheggiata accanto a un'altra macchina. Ho parcheggiato dall'altra parte della strada e sono entrato nel garage, che è nel nostro seminterrato. Proprio mentre ero in garage, ho sentito il letto nella camera degli ospiti rimbalzare e diversi gemiti che non lasciavano spazio ad alcun dubbio. Sono rimasto lì, praticamente impietrito. Poi, ho deciso di salire, ho aperto la porta d'impeto e ho visto mia moglie con il suo ex. Non ci potevo credere e me ne sono andato. Dopo mille scuse, lei mi ha confessato che, a volte, lo incontrava ma che non contava nulla, anche se, finivano sempre a letto. Ho mandato giù questo boccone amaro e ho imparato ad accettare la questione. Il fatto è che il nostro matrimonio è dannatamente fantastico. Davvero fantastico. Facciamo sesso quasi ogni notte e siamo completamente innamorati. Abbiamo tre figli insieme e la vita è davvero bella. Negli ultimi due anni, sono passato sporadicamente davanti a casa all'ora di pranzo ma, ogni volta che lo faccio, l'auto di lui è sempre lì. Sono consapevole al 100% di quello che sta succedendo, e mi sta abbastanza bene! Ho chiesto a un amico della polizia di controllare la targa dell'auto e mi ha confermato che si tratta dell'ex di mia moglie. Anche lui è sposato, comunque».

La vicenda del protagonista ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti che utilizzano Reddit e qualcuno ha scritto: «Non so... penso che sarà una storia che ti farà soffrire, ritrova la tua dignità!», «Beati voi che avete una mentalità così aperta e moderna...» oppure ancora «Se state bene voi come coppia non ci sono problemi, ma credo che un ex sia sempre una persona che, in un modo o nell'altro, è stato importante. Io avrei il timore che potesse ricominciare qualcosa di più del semplice sesso».



© Riproduzione riservata

