Attualita 1425

"Mi ha detto che il mio regalo era nei suoi pantaloni. Mi sono infuriata, l’ho lasciato e bloccato": la storia su Reddit diventa virale

Lei ha dato i suoi doni a lui e alla figlia ma quando è toccato all’uomo ecco una bottiglia di vino formato mini e quella frase

Redazione

30 Dicembre 2023

“Il regalo lo trovi dentro i miei pantaloni“. Una donna si è sentita dire queste parole dal fidanzato durante il classico scambio di doni natalizio e non ci ha visto più: lo ha mollato su due piedi. La storia l’ha raccontata la protagonista – in forma anonima – su Reddit ma è rimbalzata anche su diversi tabloid, compreso l’immancabile Daily Mail. Che cosa è accaduto? Lei, 28 anni, nonostante un periodo complesso pre natalizio a causa di un trasloco e di un nuovo lavoro, ha organizzato una cena con l’ormai ex fidanzato e la di lui figlia adolescente. Ha addobbato la casa e fatto quanto necessatio per renderla accogliente: “Mi sono assicurata che l’albero fosse carino, ho comprato il cibo che gli piace e mi sono fatta bella per lui”.

Appena entranto nell’appartamento, il 38enne ha definito il look di lei (con cappello da babbo Natale) quello di un “cartone animato ridicolo”. Lei ha dato i suoi doni a lui (AirPods) e alla figlia ma quando è toccato all’uomo ecco una bottiglia di vino formato mini e la frase: “L’altro regalo è dentro i miei pantaloni”. A quel punto la 28enne si è infuriata: “Non ho tollerato questa cosa, è stato volgare e umiliante. Gli ho chiesto di andarsene e ho pianto. Quando mi ha chiamata poco dopo per sapere se stessi bene, gli ho detto che era finita e ho bloccato il suo contatto“. Come sempre accade su Reddit, i commentatori si sono scatenati: alcuni hanno definito la donna “eccessiva e troppo pretenziosa”, altri, la maggioranza, hanno dato a lui dell'”idiota”: “Ti ha mancato di rispetto”. (Fonte Ilfattoquotidiano.it)



