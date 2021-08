Cronaca 291

Mezzi rubati ad un imprenditore di Butera e ritrovati dai carabinieri di Gela: l'antiracket ringrazia i militari

L'associazione antiracket "Gaetano Giordano" plaude ai Carabinieri del Reparto territoriale di Gela

Redazione

10 Agosto 2021 20:53

La FAI Antiracket di Gela, associazione “G. Giordano”, nella persona del presidente Renzo Caponetti, del presidente onorario Franca Evangelista, a nome del direttivo e di tutti i soci, esprime il proprio compiacimento ai Carabinieri del Comando della stazione di Butera e dell’intero Reparto Territoriale di Gela, i quali hanno rinvenuto celermente diversi mezzi rubati al titolare della Ditta Di Trio Salvatore, azienda specializzata in interventi di bonifica ambientale. Ringraziamo i Carabinieri, i quali sin dal primo sopralluogo tecnico hanno ricostruito con un’accurata attività investigativa le mosse dei criminali, mettendosi da subito sulle loro tracce. Questo ha permesso di recuperare gran parte del materiale trafugato, ma soprattutto l’Azienda Di Trio è stata messa in condizioni di poter subito continuare il proprio lavoro. Si ringraziano, altresì, i carabinieri di Paternò e Ramacca, per la sinergia e collaborazione con cui hanno operato. La macchina della solidarietà si è mossa immediatamente tra i componenti della nostra associazione, per questo ringraziamo anche i nostri associati e quanti si sono prestati per aiutare Salvatore Di Trio nel recupero dei mezzi trafugati con adeguati macchinari per caricare e trasportare nuovamente i mezzi nella propria azienda.



