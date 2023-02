Mezzi per disabili incendiati a Gela, Regione interviene per garantire servizio. Schifani e Albano: «Gesto ignobile»

Cronaca 221

Mezzi per disabili incendiati a Gela, Regione interviene per garantire servizio. Schifani e Albano: «Gesto ignobile»

Il commissario del libero consorzio di Caltanissetta si dovrà raccordare con il sindaco Lucio Greco per concordare le modalità ed i termini del servizio.

Redazione

10 Febbraio 2023 11:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mezzi-per-disabili-incendiati-a-gela-regione-interviene-per-garantire-servizio-schifani-e-albano-gesto-ignobile Copia Link Condividi Notizia

«Condanniamo fermamente quanto avvenuto a Gela, un gesto ignobile che priva i ragazzi disabili, nell’immediato e fino al ripristino, del servizio di trasporto e riabilitazione». Lo dichiarano il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, dopo l’incendio di un pulmino e due furgoni di un centro per la riabilitazione dei disabili di Borgo Manfria.

Già questa mattina gli uffici dell’assessorato hanno contattato la struttura commissariale del Libero consorzio di Caltanissetta affinché il servizio di trasporto, che già viene svolto per gli alunni disabili delle scuole superiori, venga esteso anche a tutti coloro che da ieri sono impossibilitati a prendere i mezzi distrutti dall’incendio. Il commissario dell'ente si dovrà raccordare con il sindaco di Gela per concordare le modalità ed i termini del servizio.



«Condanniamo fermamente quanto avvenuto a Gela, un gesto ignobile che priva i ragazzi disabili, nell'immediato e fino al ripristino, del servizio di trasporto e riabilitazione». Lo dichiarano il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'assessore alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano, dopo l'incendio di un pulmino e due furgoni di un centro per la riabilitazione dei disabili di Borgo Manfria.

Già questa mattina gli uffici dell'assessorato hanno contattato la struttura commissariale del Libero consorzio di Caltanissetta affinché il servizio di trasporto, che già viene svolto per gli alunni disabili delle scuole superiori, venga esteso anche a tutti coloro che da ieri sono impossibilitati a prendere i mezzi distrutti dall'incendio. Il commissario dell'ente si dovrà raccordare con il sindaco di Gela per concordare le modalità ed i termini del servizio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare