Cronaca 740

Meteorite caduto su un balcone di Matera: è precipitato a una velocità di 300 km/h

Ritrovarne uno appena caduto come quello rinvenuto a Matera aiuta molto gli scienziati a ricostruire le tappe

Redazione

19 Febbraio 2023 09:32 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/meteorite-caduto-su-un-balcone-di-matera-e-precipitato-a-una-velocita-di-300-kmh Copia Link Condividi Notizia

E' stato trovato il meteorite di San Valentino. Dopo l'avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilicata, in un'area a nord di Matera, la ricerca ha individuato il luogo della caduta. Il meteorite è caduto verticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h e nell'impatto ha scheggiato una piastrella del balcone che corre lungo il perimetro di un'abitazione fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci, a Matera. Lo annuncia Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).

"Il ritrovamento è avvenuto a soli tre giorni dalla caduta - spiega all'ANSA Daniele Gardiol, astronomo Inaf di Torino e coordinatore nazionale della rete Prisma - e quindi si tratta materiale freschissimo, non contaminato. I meteoriti hanno attraversato quasi inalterati i circa 4,5 miliardi di anni dalla formazione del nostro Sistema Solare e ritrovarne uno appena caduto come quello rinvenuto a Matera aiuta molto gli scienziati a ricostruire le tappe che hanno portato alla formazione dei pianeti, Terra compresa". Nel mondo dal '59, anno di inizio del rilevamento secondo questi sistemi, sono avvenuti circa 40 ritrovamenti. Questo è il secondo in Italia e a distanza di poco tempo.

All'inizio di gennaio del 2020 era stato ritrovato il meteorite Cavezzo nei pressi di Modena. (ANSA)



E' stato trovato il meteorite di San Valentino. Dopo l'avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilicata, in un'area a nord di Matera, la ricerca ha individuato il luogo della caduta. Il meteorite è caduto verticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h e nell'impatto ha scheggiato una piastrella del balcone che corre lungo il perimetro di un'abitazione fra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci, a Matera. Lo annuncia Prisma, Prima Rete Italiana Studio Meteore e Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). "Il ritrovamento è avvenuto a soli tre giorni dalla caduta - spiega all'ANSA Daniele Gardiol, astronomo Inaf di Torino e coordinatore nazionale della rete Prisma - e quindi si tratta materiale freschissimo, non contaminato. I meteoriti hanno attraversato quasi inalterati i circa 4,5 miliardi di anni dalla formazione del nostro Sistema Solare e ritrovarne uno appena caduto come quello rinvenuto a Matera aiuta molto gli scienziati a ricostruire le tappe che hanno portato alla formazione dei pianeti, Terra compresa". Nel mondo dal '59, anno di inizio del rilevamento secondo questi sistemi, sono avvenuti circa 40 ritrovamenti. Questo è il secondo in Italia e a distanza di poco tempo.

All'inizio di gennaio del 2020 era stato ritrovato il meteorite Cavezzo nei pressi di Modena. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare