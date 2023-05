Cronaca 169

Meteo: weekend con tanta pioggia, tempo instabile fino a fine mese

Sabato piogge al mattino sulle isole maggiori, poi nel corso della giornata i fenomeni si sposteranno verso gran parte del paese

Redazione

Pioggia diffusa e temperature sotto la media stagionale. E’ il quadro delinato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma “per almeno altri 10-15 giorni, il termometro fermo su valori sotto la media dal Nord al Centro, solo al Sud avremo qualche tentativo di anticipo d’estate”. “A livello europeo – aggiunge – siamo in una gabbia ciclonica, con una vasta area depressionaria che si allarga tra Italia, Polonia ed Isole Britanniche. Nelle prossime ore avremo ancora maltempo diffuso al Nord, con altra neve sulle Alpi fino ai 1400 metri di quota; piogge sparse sono attese anche al Centro, specie lato tirrenico, mentre qualche momento soleggiato è previsto al Sud salvo locali acquazzoni verso la Sicilia”.

Il weekend vedrà un nuovo ciclone tra Sardegna e settore tirrenico centro settentrionale: in arrivo altre piogge, con le temperature massime che si fermeranno su gran parte dell’Italia ancora una volta sotto i 20 gradi. Sabato piogge al mattino sulle isole maggiori, poi nel corso della giornata i fenomeni si sposteranno verso gran parte del paese colpendo in modo più intenso tra Toscana, Lazio e Nord-Est. Domenica il ciclone si muoverà velocemente dal Centro Italia verso il Triveneto, passando da Centro-Nord e Campania. “All’estremo Sud invece – osserva Sanò – potremo avere 27-28°C e sole specie tra Sicilia e Calabria ionica. Poi tra lunedì e martedì un ciclone dalla Tunisia colpirà il Sud e poi il Centro Italia con nubifragi e vento: in seguito altre basse pressioni sono previste verso l’Italia, non possiamo escludere che tutto il mese resti instabile, fresco e piovoso”.

Nel dettaglio: Venerdì 12. Al nord: piogge su molte regioni. Al centro: spiccatamente instabile. Al sud: in gran parte soleggiato e caldo. Sabato 13. Al nord: instabile con piogge frequenti. Al centro: peggiora diffusamente dal pomeriggio. Al sud: piogge possibili ovunque. Domenica 14. Al nord: spiccatamente instabile.. Al centro: nuvoloso con piogge diffuse. Al sud: nuvoloso sulle peninsulari con qualche scroscio, soleggiato e più caldo in Sicilia.



