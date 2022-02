Attualita 188

Meteo, torna l'anticiclone: sabato in Sicilia temperature miti con possibili 20 gradi

Per il sito meteo.it "non vi è in programma nessuna ondata di freddo da qui a fine mese

Redazione

Piccola coda d'inverno poi arriverà la primavera grazie all'anticiclone. Un po' di nuvolosità, anche con forti rovesci, è prevista al Sud per oggi e qualche annuvolamento anche nel weekend anche se le temperature saranno molto più alte della norma. Il sito www.iLMeteo.it conferma dunque il ribaltone termico dei prossimi giorni e un aumento sensibile delle temperature che porterà un'anomalia di 10°C a 850 hPa, a circa 1500 metri.

Secondo ilmeteo.it dal 19 arriverà aria più fredda e in Nord Italia potrebbero esserci precipitazioni, mentre al Centro-Sud "grazie allo scudo protettivo offerto dall'alta pressione, avremo una prevalenza di tempo asciutto anche se via via più nuvoloso, con temperature miti e quasi a carattere primaverile, con punte addirittura fin verso i 20°C su Sardegna e Sicilia".

Per il sito meteo.it "non vi è in programma nessuna ondata di freddo da qui a fine mese, giusto un ridimensionamento dei valori tra domenica 20 e lunedì 21 anche al Sud e sulle Isole, dopo il caldo anomalo atteso sabato quando, grazie anche alla complicità dei venti di Scirocco, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si potrebbero addirittura superare i 20 gradi". Poca pioggia forse per lunedì 21. (La SICILIA.IT)



