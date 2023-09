Attualita 614

Meteo, torna il caldo in Sicilia: a inizio settimana picchi di 35 gradi

Maggiore variabilità possibile entro fine settimana, con le temperature che dovrebbero poi scendere

Redazione

L'estate sta finendo ma il caldo sembra non volerne sapere di lasciare la Sicilia. Anzi. La prossima settimana è prevista una nuova fiammata, in particolare tra lunedì e martedì, con temperature che oscilleranno tra i 30 e i 33 gradi, con picchi anche di 35, superiori alle media stagionali anche di 4-6 gradi.

Secondo quanto scrive 3bmeteo, all'inizio della settimana è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo, complice una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, a garanzia di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. In tale contesto si assisterà ad un incremento delle temperature.

Ventilazione in progressiva attenuazione, con moto ondoso generalmente poco mosso; a tratti mosso lungo le coste ioniche. Maggiore variabilità possibile entro fine settimana, con le temperature che dovrebbero poi scendere nelle medie stagionali.



