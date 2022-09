Cronaca 444

Meteo, torna il caldo africano in Sicilia: nel weekend temperature fino a 38 gradi

La colonnina di mercurio comincerà a risalire in maniera significativa già sabato

Redazione

Nel corso del weekend e a inizio settimana prossima, mentre sul Nord Italia giungeranno rovesci e temporali, sul Meridione è atteso il ritorno dell'anticiclone nord-africano e con esso un inesorabile e sensibile aumento delle temperature. La colonnina di mercurio comincerà a risalire in maniera significativa già sabato sulle province settentrionali della Sicilia, domenica su gran parte del territorio regionale, con massime superiori ai 35 °C nell'entroterra. I cieli si presenteranno non sempre soleggiati e per larghi tratti saranno offuscati da nubi alte e stratiformi che li renderanno lattiginosi, senza però apportare precipitazioni degne di nota.

Il rialzo termico, come anticipato, proseguirà nei giorni successivi, quando le massime torneranno a sfiorare e localmente raggiungere la soglia dei 37-38 °C, specie nelle zone interne dell'Agrigentino. Secondo le nostre ultime elaborazioni a medio-lungo termine l'ondata di caldo non avrà vita breve: l'anticiclone nord-africano è destinato infatti a stazionarie nei pressi della Sicilia almeno per tutta la prima decade di settembre, mantenendo le temperature su valori abbondantemente superiori alle medie climatiche di fine estate.



