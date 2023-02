Cronaca 1187

Meteo, timida "spolverata" di neve su Caltanissetta: imbiancata la pista dell'elisoccorso

Nelle prossime ore continuerà la fase di maltempo ma un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso già nella seconda parte della giornata

Redazione

Tanto freddo ma alla fine soltanto una "spruzzata" di neve su Caltanissetta. A poter godere maggiormente del paesaggio imbiancato, questa mattina intorno alle 6, sono stati gli operatori della pista dell'elisoccorso del 118. Soltanto nella parte più alta della città infatti una spolverata di neve ha imbiancato tetti, strade e alberi. Ma vediamo la situazione meteo sulla Sicilia e come è andata la notte.

Gli effetti del ciclone Mediterraneo non si sono fatti mancare - si legge su Wheatersicily.it - ed il suo avvicinamento alle coste meridionali dell’isola, contestualmente al suo invorticamento fino a divenire TLC (CICLONE TROPICALE), hanno consentito un intensa fase di maltempo diffuso su tutta la nostra regione. Come le attese a risentirne maggiormente sono stati i settori sud-orientali della regione, dove tra ragusano e siracusano si sono raggiunti i 417 mm di pioggia in 36h! Non è andata meglio nel catanese dove anche qui risultano esserci accumuli pluviometrici oltre i 240mm, specie sull’Etneo. Più in ombra il settore occidentale retrostante l’Etna. Maltempo diffuso anche nel messinese dove ha nevicato tantissimo a Floresta, con accumuli nevosi localmente superiori al metro in sole 24h.

Ha nevicato anche ad Enna, Maletto, Prizzi, Cammarata, parte alta di Piazza Armerina, Caltanissetta e su tutte le zone interne di nisseno, ennese, dei monti Sicani e dei monti settentrionali tirrenici oltre gli 800 metri di quota, dove localmente si sono raggiunti anche i 20cm di neve fresca oltre i 1000m! Maltempo anche sul settore tirrenico settentrionale, specie sul palermitano interessato da un intensa ritornante di grecale, che essendo molto umida a tutte le quote, sta portando da questa notte forti piogge anche in centro città, con forti raffiche di vento fino a 70/80 km/h ed intense mareggiate nelle coste più esposte. Mareggiate con onde fino i 7 metri e forti venti che hanno creato molti disagi e purtroppo anche danni sui settori ionici esposti, dove le raffiche di vento hanno superato anche i 100km/h localmente sulle coste. Un po più margini è risultato essere l’estremo settore occidentale del trapanese, dove comunque non sono mancate le precipitazioni. Nelle prossime ore continuerà la fase di maltempo sulla nostra isola, ma un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche è atteso già nella seconda parte della giornata, per lo spostamento verso sud del minimo depressionario.



