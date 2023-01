Cronaca 940

Meteo, scendono le temperature in Sicilia: a Piano Battaglia prima neve dell'anno

Dalle immagini dell'Associazione Meteopalermo Onlus, diffuse sul profilo ufficiale Facebook, si vede come le montagne si siano imbiancate

Redazione

Nevica a Piano Battaglia, sulle Madonie. Così come previsto dai meteorologi, ecco che anche in Sicilia le temperature sono scese, la pioggia ha fatto la sua comparsa e, sulle vette più alte, anche la neve. Nelle scorse ore sono caduti i primi fiocchi dell'anno a Piano Battaglia. Dalle immagini dell'Associazione Meteopalermo Onlus, diffuse sul profilo ufficiale Facebook, si vede come le montagne si siano imbiancate e nevicate sono attese anche per le prossime ore. "Buongiorno da Piano Battaglia dove finalmente è in atto una spolverata di neve", scrive l'Associazione che, tramite la webcam installata a 1580 metri sul livello del mare, presso "Il ristoro dello Scoiattolo", fornisce in tempo reale le meravigliose immagini.

Previsioni

Per la giornata di oggi, la protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, in provincia di Palermo. L’avviso prevede dalle prime ore venti forti o di burrasca. La ventilazione interesserà in particolar modo i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte. Sono inoltre previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Domani al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in transito sulla Sardegna ma con tempo per lo più asciutto. Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole. (Gds.it)



