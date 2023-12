Attualita 375

Meteo, ponte dell'Immacolata con tanta pioggia e neve in pianura

Da venerdì 8, le correnti instabili nordatlantiche investiranno il Mar Mediterraneo dando vita a un ciclone che nell'arco di 24 ore, dal Mar Ligure dovrebbe scendere verso Sardegna e Sicilia

Redazione

Oggi e domani si avranno due giorni di tregua dalle piogge ma già da venerdì 8, giorno dell'Immacolata e inizio del Ponte, un nuovo ciclone riporterà pioggia e ancora una volta neve, anche in pianura. E' quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolineando però che la traiettoria della perturbazione è ancora incerta. "Intanto - dichiara - tra oggi e giovedì ci sarà la rimonta dell'alta pressione e soffieranno venti di Maestrale".

Le due giornate risulteranno in gran parte stabili e le piogge riguarderanno solamente le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Da venerdì 8, le correnti instabili nordatlantiche investiranno il Mar Mediterraneo dando vita a un ciclone che nell'arco di 24 ore, dal Mar Ligure dovrebbe scendere verso Sardegna e Sicilia. "Se la traiettoria dovesse essere confermata - contina Sanò - le precipitazioni colpiranno dapprima il nordovest, soprattutto Val d'Aosta, Piemonte e Liguria con la neve che scenderà fino in pianura sul Piemonte, occasionalmente sulla bassa Lombardia e sull'Emilia occidentale. Previste piogge diffuse anche sulla Sardegna e in tarda serata sulla Sicilia. Pioverà un pò anche sul resto della Lombardia, dell'Emilia e più raramente su Toscana e Lazio".

Le temperature, dopo il leggero attuale aumento, torneranno a scendere su tutte le regioni. Nel weekend il ciclone abbandonerà definitivamente l'Italia con le ultime piogge, sabato, su Isole Maggiori e Calabria meridionale, ci sarà bel tempo altrove. Domenica invece trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato grazie all'arrivo dell'anticiclone.

Nel dettaglio:

- Mercoledì 6. Al nord: cielo nuvoloso. Al centro: in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud: nubi irregolari, qualche pioggia sul basso Tirreno.

- Giovedì 7. A nord: bel tempo prevalente. Al centro: soleggiato. Al sud: rovesci sul basso Tirreno, soleggiato altrove.

- Venerdì 8. Al nord: peggiora con neve in pianura sul Piemonte. Al centro: nubi in aumento, piogge in Sardegna. Al sud: verso sera peggiora in Sicilia.

- Tendenza: sabato ultime piogge al Sud, domenica soleggiata.



© Riproduzione riservata

