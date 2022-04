Attualita 498

Meteo, Pasqua e Pasquetta con cielo coperto e possibili piogge sulla Sicilia

Una condizione di instabilità che investe innanzitutto il Sud Italia e in particolare modo la Sicilia

Pasqua e Pasquetta con cielo coperto e possibili piogge sulla Sicilia. Le previsioni del tempo di 3bMeteo non fanno sperare in un sole splendente per domenica 17 e lunedì 18 aprile. "A una settimana circa di distanza è ancora corretto parlare di tendenza perché delle variazioni saranno sempre possibili ma la configurazione è ormai molto chiara - dice il meteorologo di 3bMeteo.it Carlo Migliore -. Dopo una settimana caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione africana e dall'influenza seppur marginale di un vortice di bassa pressione mediterraneo il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta vedranno la progressiva discesa verso la Penisola di una saccatura di matrice scandinava".

Una condizione di instabilità che investe innanzitutto il Sud Italia e in particolare modo la Sicilia per via dell'arrivo di correnti fredde da nordest. "Per il versante adriatico centrale ed il Sud - spiega l'esperto - la situazione sarebbe diversa e ci potrebbero essere delle locali condizioni di instabilità in un contesto più freddo del normale. Soprattutto nella giornata di Pasquetta. La Pasqua, invece, sembrerebbe meno insidiata da fenomeni ma potrebbe risentire ancora da quel minimo africano che porterebbe dei locali disturbi soprattutto sulla Sicilia". In sintesi: nubi sparse e qualche locale disturbo prevalentemente sulla Sicilia e una Pasquetta localmente instabile con clima più freddo.(Gds.it)



