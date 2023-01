Cronaca 103

Meteo, niente pioggia: ma da martedì arriva una nuova ondata di gelo

Gli effetti in sicilia saranno minori rispetto al resto del paese ma comunque il gelo si farà sentire

Redazione

Un lunedì di fine gennaio asciutto e senza pioggia. Si presenta così la nuova settimana che porta verso i giorni della merla ma l’inverno ha intenzione di manifestarsi in altri modi,. Da martedì arriva su tutto il paese una nuova incursione di aria fredda che porterà abbassamento delle temperature progressivo da Nord verso Sud. Gli effetti in sicilia saranno minori rispetto al resto del paese ma comunque il gelo si farà sentire anche se non si raggiungeranno le temperature sotto zero previste altrove. Ecco cosa comunica iLMeteo.it con le proprie previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area del Paese e giorno per giorno.

LUNEDI’ 30 GENNAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto. Temperature massime in aumento, minime stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo soltanto a tratti nuvoloso. I venti soffieranno di Maestrale. Temperature in calo.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso o localmente pure coperto.

MARTEDI’ 31 GENNAIO

Nord: In questa giornata ci sarà bel tempo, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o localmente coperto sulla pianura. Temperature stabili.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: Un impulso polare con venti di Tramontana genera condizioni di improvviso maltempo su Sicilia e Calabria e Puglia. Piovaschi in Sardegna.

MERCOLEDI’ 01 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Liguria, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature in aumento.

Centro: Venti più umidi addossano molte nubi sulle regioni tirreniche, ma senza precipitazioni. Sui settori adriatici cielo sereno.

Sud: La giornata potrà trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi in Sardegna.



