Cronaca 580

Meteo, nevica sulle Madonie: a Piano Battaglia temperature anche di 7 gradi sotto lo zero

Stesso discorso per i comuni delle Alte Madonie, quindi Gangi, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo

Redazione

20 Gennaio 2023 09:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/meteo-nevica-sulle-madonie-a-piano-battaglia-temperature-anche-di-7-gradi-sotto-lo-zero Copia Link Condividi Notizia

Scendono le temperature in Sicilia e torna a nevicare a Piano Battaglia. Così come previsto, i fiocchi stanno cadendo in queste ore. La neve è tornata a cadere a Piano Battaglia, come documenta la webcam dell'associazione MeteoPalermo onlus ospitata dal Ristoro dello Scoiattolo di Piano Battaglia. A Piano Battaglia temperature anche di 7 gradi sotto lo zero. Stesso discorso per i comuni delle Alte Madonie, quindi Gangi, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo. Oggi previste nevicate a partire dalle 10 e per tutto il giorno con le temperature comprese fra -4° e 3°.



Scendono le temperature in Sicilia e torna a nevicare a Piano Battaglia. Così come previsto, i fiocchi stanno cadendo in queste ore. La neve è tornata a cadere a Piano Battaglia, come documenta la webcam dell'associazione MeteoPalermo onlus ospitata dal Ristoro dello Scoiattolo di Piano Battaglia. A Piano Battaglia temperature anche di 7 gradi sotto lo zero. Stesso discorso per i comuni delle Alte Madonie, quindi Gangi, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo. Oggi previste nevicate a partire dalle 10 e per tutto il giorno con le temperature comprese fra -4° e 3°.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare