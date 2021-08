Salute 375

Meteo, Lucifero insiste: sabato 17 città bollino rosso. Sicilia sfiora i 50 gradi

Secondo il team del sito iLMeteo.it, sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i 49-50 gradi

Redazione

12 Agosto 2021 16:36

Caldo e incendi non danno tregua all'Italia. L'anticiclone africano, ribattezzato "Lucifero", porta le temperature sopra i 40 gradi in numerose zone del Paese e, dopo il picco di 48 gradi registrato ieri in Sicilia, cresce l'allerta.Secondo il team del sito iLMeteo.it, sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i 49-50 gradi. Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42 gradi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano). Almeno fino al weekend di Ferragosto, precisano gli esperti de iLMeteo.it, le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.(Ansa.it)



