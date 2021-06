Attualita 437

Meteo, la Sicilia "brucia" di caldo: superati in diversi punti dell'isola 30 gradi

Le temperature in realtà scenderanno di pochi gradi e da giovedì, secondo le previsioni di ilMeteo.it, nella parte orientale dell'Isola

Redazione

06 Giugno 2021 17:46

La Sicilia comincia a "bruciare" di caldo. Nonostante il tempo nebuloso in alcune zone dell'Isola, da ieri, e oggi la colonnina di mercurio ha fatto un balzo in avanti, le temperature hanno cominciato a salire anticipando la stagione estiva ormai alle porte. Toccate punte di 32 gradi: un regalo dell'anticiclone africano che in queste ore sta investendo la regione e che, a differenza di quanto accade al Nord, continuerà ad insistere almeno fino a metà della prossima settimana. Le temperature in realtà scenderanno di pochi gradi e da giovedì, secondo le previsioni di ilMeteo.it, nella parte orientale dell'Isola, dal Catanese in giù, arriverà anche un po' di pioggia.

La giornata calda di oggi ha, com'era prevedibile, riempito le spiagge: tutti in fuga dalla calura e dalla "reclusione" dei mesi scorsi per la pandemia.(LaSicilia.it)



