Attualita 413

Meteo, in Sicilia weekend del primo maggio tra cielo grigio e caldo: fino a 33 gradi

In questo fine settimana le temperature raggiungeranno valori pressoché estivi, intorno ai 27-30°C

Redazione

01 Maggio 2021 16:25

Le regioni meridionali italiane permangono ai margini delle perturbazioni atlantiche in transito al Nord e su parte del Centro. Un campo di alta pressione subtropicale garantirà infatti condizioni di tempo stabile su Campania, Calabria e Sicilia - secondo le previsioni 3BMedeo. Si intensificherà, inoltre, l'afflusso di calde correnti nordafricane, associate a ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione. L'apice dell'avvezione d'aria calda è atteso nel corso del weekend, quando le temperature si porteranno su valori pressoché estivi, intorno ai 27-30°C nelle pianure di Campania e Calabria, fino a 30-33°C lungo le coste tirreniche e nelle aree interne della Sicilia.

Proprio tra oggi e domani le sostenute correnti meridionali porteranno in carico ingenti concentrazioni di polveri sahariane e si assoceranno al transito di un’estesa copertura nuvolosa alta e stratiforme, localmente associata a qualche breve piovasco, specie tra la Sicilia occidentale e la medio-bassa Campania. Un quadro meteorologico che appare destinato a mutare dal 3 maggio, quando le più fresche e umide correnti nordatlantiche determineranno un rapido arretramento dell'anticiclone africano, dando il via ad un sensibile calo delle temperature.



Le regioni meridionali italiane permangono ai margini delle perturbazioni atlantiche in transito al Nord e su parte del Centro. Un campo di alta pressione subtropicale garantirà infatti condizioni di tempo stabile su Campania, Calabria e Sicilia - secondo le previsioni 3BMedeo. Si intensificherà, inoltre, l'afflusso di calde correnti nordafricane, associate a ingenti concentrazioni di polveri sahariane in sospensione. L'apice dell'avvezione d'aria calda è atteso nel corso del weekend, quando le temperature si porteranno su valori pressoché estivi, intorno ai 27-30°C nelle pianure di Campania e Calabria, fino a 30-33°C lungo le coste tirreniche e nelle aree interne della Sicilia. Proprio tra oggi e domani le sostenute correnti meridionali porteranno in carico ingenti concentrazioni di polveri sahariane e si assoceranno al transito di un'estesa copertura nuvolosa alta e stratiforme, localmente associata a qualche breve piovasco, specie tra la Sicilia occidentale e la medio-bassa Campania. Un quadro meteorologico che appare destinato a mutare dal 3 maggio, quando le più fresche e umide correnti nordatlantiche determineranno un rapido arretramento dell'anticiclone africano, dando il via ad un sensibile calo delle temperature.

Ti potrebbero interessare