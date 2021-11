Cronaca 155

Meteo, in Sicilia temperature di nuovo in calo a partire da domani

Domani, in Sicilia, temperature in calo, variabilità, piogge e rovesci alternate a schiarite un po' ovunque al Sud

Redazione

04 Novembre 2021 09:54

Forte vento e instabilità al Sud Italia ed in particolare in Sicilia mentre sul resto d'Italia ancora maltempo. Le previsioni di 3BMeteo, prevedono per oggi, giovedì 4 novembre, locali rovesci tra Campania, Molise e alta Puglia mentre più soleggiato sulla Calabria, Sicilia e Basilicata. Le temperature rimangono stazionarie, con le massime tra 18 e 23 ma il caldo delle ultime ore nell'Isola si attenuerà. Al nord, piogge e rovesci sparsi, anche forti sul Triveneto tra notte e mattino. Migliorerà in giornata. Le temperature in calo, con le massime tra 12 e 16. Al centro, spiccate condizioni di instabilità atmosferica, con precipitazioni irregolari, più probabili al mattino, specie sul Lazio. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18.

Domani, in Sicilia, temperature in calo, variabilità, piogge e rovesci alternate a schiarite un po' ovunque al Sud, specie in Campania e Puglia. Temperature in leggero calo, massime comprese tra 16 e 21. Al nord tempo in netto miglioramento con il sole che tornerà a splendere quasi ovunque. Qualche nebbia al mattino sulle pianure e temperature minime in calo, con le massime tra 11 e 17. Al centro, instabilità diffusa con piogge che interesseranno prevalentemente il medio Adriatico. Più stabile in Toscana e Nord Marche. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nella giornata di venerdì quando sono previste piogge che saranno presenti anche sabato.



Forte vento e instabilità al Sud Italia ed in particolare in Sicilia mentre sul resto d'Italia ancora maltempo. Le previsioni di 3BMeteo, prevedono per oggi, giovedì 4 novembre, locali rovesci tra Campania, Molise e alta Puglia mentre più soleggiato sulla Calabria, Sicilia e Basilicata. Le temperature rimangono stazionarie, con le massime tra 18 e 23 ma il caldo delle ultime ore nell'Isola si attenuerà. Al nord, piogge e rovesci sparsi, anche forti sul Triveneto tra notte e mattino. Migliorerà in giornata. Le temperature in calo, con le massime tra 12 e 16. Al centro, spiccate condizioni di instabilità atmosferica, con precipitazioni irregolari, più probabili al mattino, specie sul Lazio. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18. Domani, in Sicilia, temperature in calo, variabilità, piogge e rovesci alternate a schiarite un po' ovunque al Sud, specie in Campania e Puglia. Temperature in leggero calo, massime comprese tra 16 e 21. Al nord tempo in netto miglioramento con il sole che tornerà a splendere quasi ovunque. Qualche nebbia al mattino sulle pianure e temperature minime in calo, con le massime tra 11 e 17. Al centro, instabilità diffusa con piogge che interesseranno prevalentemente il medio Adriatico. Più stabile in Toscana e Nord Marche. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 17. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nella giornata di venerdì quando sono previste piogge che saranno presenti anche sabato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare